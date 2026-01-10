Dos muertos tras choque frontal entre un auto y un camión

Sábado, 10 de enero de 2026

El siniestro ocurrió ayer en Santo Tomé. Un hombre y una mujer fallecieron al incendiarse el vehículo en el que viajaban.



Dos personas murieron ayer como consecuencia de un choque frontal entre un automóvil y un camión en la Ruta Nacional Nº 14, a la altura del kilómetro 793, en jurisdicción de la localidad correntina de Santo Tomé. El impacto provocó el incendio inmediato del vehículo menor, lo que derivó en el fallecimiento de sus ocupantes en el lugar.



El siniestro se registró alrededor de las 11:30 y es investigado por la Policía de Corrientes y la justicia provincial. La Ruta 14 es uno de los corredores viales más transitados del noreste argentino, con circulación constante de transporte pesado y vehículos particulares, y concentra antecedentes de accidentes de gravedad vinculados a maniobras de sobrepaso, velocidades elevadas y condiciones de visibilidad variables.



Las víctimas fatales fueron identificadas como un hombre de 60 años, de apellido Ávalos, y una mujer de 52 años, de apellido Sosa, quienes se desplazaban en un Fiat Siena. Por causas que aún se encuentran bajo peritaje, el automóvil colisionó de frente contra un camión conducido por un joven de 27 años, de apellido Graef. Tras el impacto, el auto se incendió y ambos ocupantes quedaron atrapados en el habitáculo. El conductor del camión no sufrió lesiones de consideración, aunque recibió asistencia médica por un cuadro de shock.



En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos voluntarios y peritos de la Unidad Fiscal en turno, quienes realizaron las diligencias técnicas para determinar la mecánica del choque. La investigación continuará con pericias accidentológicas y análisis de los vehículos involucrados, mientras la causa sigue su curso en la dependencia policial local bajo supervisión judicial.



