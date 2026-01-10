Incendios en Chubut sin control genera evacuaciones

El fuego afecta desde el 5 de enero al norte de Chubut, con más de 3.000 evacuados. Clima extremo y sospechas de origen intencional agravan la crisis.

Desde el lunes 5, incendios forestales de gran magnitud avanzan sin control en el norte de la provincia de Chubut, impulsados por sequía prolongada, altas temperaturas y fuertes vientos, lo que obligó a evacuar localidades, interrumpir rutas nacionales y desplegar un operativo interjurisdiccional con refuerzos de todo el país.



La emergencia se concentra en Chubut, particularmente en la zona de Epuyén, El Hoyo y áreas rurales cercanas, mientras que localidades turísticas de Río Negro como Bariloche y El Bolsón no registran focos activos. Las autoridades provinciales señalaron que se trata del episodio de mayor impacto ambiental en dos décadas, en un contexto climático marcado por condiciones extremas recurrentes en la Patagonia durante los veranos recientes.



El fuego ya consumió cientos de hectáreas de bosques nativos, plantaciones forestales y vegetación baja. Diez viviendas fueron destruidas en Epuyén y más de 3.000 personas debieron ser evacuadas de forma preventiva en distintas localidades. La Ruta Nacional 40 fue cortada temporalmente tras el cruce de uno de los frentes ígneos, aunque luego se restableció la circulación.



La investigación judicial, a cargo del Ministerio Público Fiscal, sostiene que existen indicios que permiten presumir un origen intencional del incendio, luego de que peritos detectaran restos de combustible en el área donde se habría iniciado el foco. En paralelo, el combate del fuego enfrenta limitaciones operativas: medios aéreos de gran porte, incluido un Boeing 737 Fireliner con capacidad para 15.000 litros, debieron suspender vuelos por problemas de visibilidad causados por columnas de humo y fenómenos de inversión térmica.



Las autoridades locales mantienen en alerta a poblaciones cercanas como El Maitén, El Coihue y Buenos Aires Chico, mientras se refuerza la infraestructura de evacuación preventiva. En simultáneo, otro incendio activo en el Parque Nacional Los Alerces obligó a cambiar la estrategia de control por una centrada en la protección de personas, viviendas e infraestructura turística.



Según los pronósticos, las condiciones de calor, baja humedad y viento podrían persistir hasta mediados de la próxima semana, cuando se esperan precipitaciones que podrían contribuir a contener el avance del fuego. Hasta entonces, el operativo seguirá enfocado en la defensa de zonas pobladas, con participación de brigadistas provinciales, Parques Nacionales, bomberos voluntarios, Fuerzas Armadas y la Agencia Federal de Emergencias.