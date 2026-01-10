Un ministro de San Luis rescató a turistas atrapadas

Sábado, 10 de enero de 2026

Juan Álvarez Pinto, ministro de Turismo y Cultura, intervino en Los Molles tras una subida repentina del caudal. El episodio expuso riesgos frecuentes en zonas serranas durante lluvias intensas.

Ayer por la tarde, el ministro de Turismo y Cultura de San Luis, Juan Álvarez Pinto, rescató a un grupo de turistas que había quedado atrapado por la crecida repentina del arroyo Los Molles, en cercanías del complejo El Talar. La intervención evitó consecuencias mayores y volvió a poner en foco los riesgos asociados a lluvias intensas en áreas serranas.



Álvarez Pinto se encontraba practicando ciclismo en la zona cuando advirtió que varias mujeres, entre ellas dos adultas mayores, habían quedado rodeadas por el aumento súbito del caudal. Las precipitaciones persistentes en la sierra aceleraron la crecida del arroyo en pocos minutos, una dinámica frecuente en la región durante episodios de tormentas. Testigos indicaron que una de las turistas quedó con las piernas trabadas entre piedras por la fuerza del agua, lo que derivó en una situación de pánico.



Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron al funcionario ingresando al cauce con indumentaria deportiva para asistir directamente a las personas en riesgo. Tras tranquilizarlas y guiarlas hacia un sector seguro, todas lograron salir del arroyo sin lesiones. El episodio tuvo amplia repercusión pública y derivó en un nuevo llamado de atención por parte de los Bomberos Voluntarios de Los Molles, quienes reiteraron advertencias sobre la rapidez con la que pueden formarse crecidas repentinas.



Desde los cuerpos de emergencia insistieron en la necesidad de reforzar la prevención y la información a turistas y residentes. Identificar señales tempranas —como cambios en el color del agua, arrastre de ramas, espuma o ruidos profundos— resulta clave para evitar situaciones de riesgo. En plena temporada estival, las autoridades provinciales evalúan intensificar campañas de concientización en balnearios y zonas de arroyo para reducir accidentes vinculados a fenómenos climáticos extremos.



