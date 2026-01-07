Un malambista correntino en el 1º puesto del Selectivo Pre Laborde Miércoles, 7 de enero de 2026 Bautista Emmanuel Duarte, un pequeño de 8 años representará a Corrientes en Santa Lucía, uno de los escenarios más importantes del país ubicado en la provincia de Córdoba. El martes 13 participará en el prestigioso Certamen Nacional de Malambo.



Su familia cuenta con recursos limitados y están recolectando ayuda para solventar los gastos del viaje, traslado, vestuario y alojamiento. Con solo 8 años, Bautista ha logrado destacarse en esta tradicional danza argentina, y el próximo martes 13 de enero participará en el prestigioso Certamen Nacional de Malambo, que se llevará a cabo en la localidad de Laborde, provincia de Córdoba.



Este joven talento, que desde los 5 años se dedica a la danza, formará parte del escenario de Laborde, asi que acentúan los ensayos junto a su profesor, Marcelo Aguirre, de Corrientes Capital de la Academia San Juan Bautista, quien guía a los seleccionados en esta disciplina tan significativa de nuestra cultura. En su corta trayectoria, Bautista ha demostrado una gran dedicación, lo que le permitió ser seleccionado para este certamen de renombre, que reúne a los mejores exponentes del malambo en todo el país.









Además, no es el único en la familia que se luce con su destreza en el escenario. La hermana de Valentina con tan solo 7 años, también ha brillado en las danzas y, al igual que su hermano, ha logrado destacarse por su talento y disciplina. Para su madre, Tamara, el orgullo y la emoción son indescriptibles. "Ver a mis hijos en los escenarios es una emoción inmensa. Desde pequeños han mostrado un gran amor por el malambo y nos llena de alegría ver cómo se esfuerzan por crecer en esta tradición", compartió emocionada.



La familia Duarte, conocida por su participación activa en las peñas y festivales de la región, ha sido un pilar fundamental en la difusión del folclore. Como comunidad de Caá Catí y Berón de Astrada, siempre se han mostrado comprometidos con las tradiciones culturales y con el apoyo a los jóvenes talentos que surgen de la zona.



Sin embargo, como muchas familias que participan en estos eventos, los gastos de viaje, alojamiento y estadía representan un desafío considerable. El certamen en Laborde, que dura una semana, requiere de un esfuerzo económico importante. Por ello, han abierto una cuenta de alias para quienes deseen colaborar con los gastos de su participación.



"El predio nos da una escuela donde nos ubicamos, pero la estadía durante la semana es costosa. Agradeceríamos cualquier ayuda que nos permita solventar estos gastos y que nuestros hijos puedan seguir creciendo como artistas".



El malambo no solo es una disciplina artística, sino una forma de vida que involucra a toda la familia. A pesar de los desafíos logísticos y económicos, la familia Duarte sigue demostrando que el esfuerzo y la pasión por la cultura argentina no tienen límites.



APOYO AL TALENTO CORRENTINO

Bauti puede cumplir este gran sueño con cada ayuda que se suma y su familia agradecen el apoyo social hacia los pequeños artistas. Quienes deseen colaborar con los gastos de viaje y estadía del niño bailarin pueden hacerlo a través del siguiente alias:



bautistamalambo





