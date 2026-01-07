Operativo vial especial por la celebración del Gauchito Gil

Miércoles, 7 de enero de 2026

El despliegue se aplicará desde hoy al 8 de enero en Mercedes y la Ruta 123. Incluye 450 policías, controles, cortes y desvíos por alta afluencia de fieles.



El Gobierno de Corrientes puso en marcha un operativo especial de tránsito y seguridad que se extenderá desde hoy al 8 de enero en la ciudad de Mercedes y sobre la Ruta Nacional 123, con motivo de la celebración del Gauchito Gil. El dispositivo busca ordenar la circulación y reducir riesgos viales ante la llegada de miles de peregrinos durante uno de los eventos religiosos más convocantes del calendario provincial.



La conmemoración marca el 148° aniversario del fallecimiento de Antonio Plutarco Cruz Mamerto Gil Núñez y convoca cada año a fieles de distintas provincias. En ese marco, el Ministerio de Seguridad, junto con la Policía de Corrientes, planificó un esquema preventivo que se integra al Plan Integral de Seguridad Vial Verano 2025/2026. El antecedente de concentraciones masivas y el incremento del tránsito interurbano explican la necesidad de medidas excepcionales.



El operativo contará con unos 450 efectivos de distintas áreas, controles fijos y móviles y el uso de drones para vigilancia aérea. Entre las disposiciones principales se incluye la prohibición total de estacionar sobre la banquina en un tramo de seis kilómetros de la Ruta 123, entre el control caminero N°3 y la intersección con la Ruta 119.



Además, se prevén cortes totales en momentos clave: hoy de 23.30 a 0.30 del miércoles, durante la vigilia; y el miércoles 8, de 6.30 a 9.30, por la tradicional cabalgata. Estas medidas afectarán tanto a peregrinos como a conductores que transiten la zona por razones laborales o turísticas.



Las autoridades recomendaron a los conductores planificar los viajes con antelación y utilizar rutas alternativas según el destino. Para el noroeste, se sugiere circular por Ruta 119, Provincial 24 y luego Ruta 12; para el noreste, tomar Provincial 126 hasta Ruta 14; y hacia el sur, utilizar Ruta 12 con conexiones a la Provincial 24 o continuar hasta Zárate rumbo a Buenos Aires. Finalizado el operativo, se evaluará su impacto para ajustar futuros dispositivos en eventos de alta concurrencia.