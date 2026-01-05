Fiesta Provincial de la Sandía: el ejemplar más grande pesó cerca de 42 kilos

Lunes, 5 de enero de 2026

El certamen es un sello distintivo de la región y los resultados de una competencia que este año contó con 34 productores quienes pusieron a prueba la calidad de sus cosechas en las categorías de sabor y peso.



Bajo la atenta mirada de un jurado integrado por expertos como Antonio Aranda, Osvaldo Vega, Mauricio Papaleo, Ricardo Canteros y el intendente Cristian Olivetti, se evaluaron tres variedades principales: Crimson Sweet, Jubilee e Híbrida.



En la categoría de Sabor, los ganadores principales fueron para Sandra Díaz (Crimson Sweet), Maximiliano Morales (Jubilee) y Ramona Sosa (Híbrida). Por otro lado, la competencia de Peso dejó boquiabiertos a los asistentes con ejemplares que rozaron los 42 kilogramos.



El gran protagonista de esta edición fue Emilio Aranda, quien se alzó con el primer puesto en las variedades Jubilee (40,4 kg) e Híbrida, logrando con esta última la marca máxima de 41,8 kg. En la variedad Crimson Sweet, el primer lugar correspondió a Ramón Aranda, con un ejemplar de 23 kg.