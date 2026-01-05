Donald Trump sugirió una posible acción directa en Colombia

Lunes, 5 de enero de 2026

Trump vinculó al mandatario colombiano de manera explícita al narcotráfico. "Colombia está muy enferma y la maneja un hombre enfermo al que le gusta hacer cocaína y vendérsela a Estados Unidos pero no lo hará por mucho tiempo", afirmó.



La detención de Nicolás Maduro en Venezuela no solo generó un terremoto político regional, sino que también abrió un nuevo frente discursivo por parte de Donald Trump contra otros gobiernos latinoamericanos. Este domingo, mientras regresaba a Washington a bordo del Air Force One tras pasar las fiestas en Florida, el presidente de Estados Unidos apuntó de manera directa contra Gustavo Petro y dejó abierta la posibilidad de una intervención estadounidense en Colombia, en un mensaje que encendió alarmas diplomáticas en la región.



En contacto con la prensa, Trump calificó al mandatario colombiano con términos extremadamente duros y lo vinculó de manera explícita al narcotráfico. "Colombia está muy enferma y la maneja un hombre enfermo al que le gusta hacer cocaína y vendérsela a Estados Unidos, pero no lo hará por mucho tiempo", afirmó, en una declaración que rápidamente tuvo repercusión internacional. Lejos de matizar sus palabras, el republicano insistió en la idea y redobló la acusación minutos después.



"Es un hombre enfermo al que le gusta venderle cocaína a Estados Unidos", reiteró Trump, antes de agregar: "No lo hará por mucho tiempo. Tiene molinos y fábricas de cocaína. No lo hará por mucho tiempo". Las frases, pronunciadas desde el avión presidencial, marcaron uno de los puntos más altos de tensión entre Washington y Bogotá desde la llegada de Petro al poder.



El momento más delicado llegó cuando una periodista consultó si Estados Unidos podría replicar en Colombia una operación similar a la que derivó en la captura de Maduro en Venezuela. "¿Entonces habrá una operación de los Estados Unidos…?", alcanzó a preguntar. Trump no dudó en responder: "Suena bien para mi". La frase, breve pero contundente, fue interpretada como una amenaza directa de intervención.



Las declaraciones se produjeron horas después de que Petro defendiera públicamente a Maduro a través de su cuenta de X. En un extenso mensaje, el presidente colombiano había señalado que no sabía "si Maduro es bueno o malo, ni siquiera si es narcotraficante", y aclaró que ni el nombre del líder venezolano ni el de su esposa figuran en archivos judiciales colombianos.



En ese mismo texto, Petro también rechazó los dichos de Trump sobre su persona: "Rechazo profundamente que Trump hable sin conocer; mi nombre en 50 años no aparece en los archivos judiciales sobre narcotráfico ni de antes ni del presente. Deje de calumniarme señor Trump".



El cruce no fue un hecho aislado. El sábado, durante una conferencia en Florida posterior al operativo en Venezuela, Trump ya había enviado advertencias al mandatario colombiano, con quien mantiene una relación tensa desde hace tiempo. En aquella ocasión, le sugirió que debía "cuidarse el trasero", en otra frase que profundizó el deterioro del vínculo bilateral.