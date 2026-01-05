China le pidió a Estados Unidos que libere a Maduro

Lunes, 5 de enero de 2026

El reclamo se realizó a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Las autoridades asiáticas calificaron el hecho como una "clara violación del derecho internacional".





China le pidió a Estados Unidos que "libere inmediatamente" a Nicolás Maduro y a su esposa, y que "desista de derrocar al gobierno de Venezuela".



El reclamo fue realizado a través de un comunicado que emitió este domingo el Ministerio de Relaciones Exteriores.



"China pide a Estados Unidos que garantice la seguridad personal del presidente Nicolás Maduro y su esposa, que los libere inmediatamente y que desista de derrocar al gobierno de Venezuela", se lee. Luego de ello, calificó el ataque como una "clara violación del derecho internacional".



Luego de que se conociera la noticia, el gigante asiático manifestó su "grave preocupación" debido a que el gobierno de Donald Trump "se haya apoderado por la fuerza" del líder chavista y lo haya sacado del país.



"China expresa su profunda conmoción y condena enérgicamente el uso temerario de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un Estado soberano y las acciones dirigidas contra el presidente de otro país", manifestó tras el ataque.



Además, denunció una "grave transgresión" de las leyes internacionales, una "vulneración de la soberanía venezolana" y una "amenaza a la paz y la seguridad de América Latina y el Caribe". A la par, insta a la Casa Blanca a respetar el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas, además de a "cesar las violaciones de la soberanía y la seguridad de otros países".



Sumado a China, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo en X que el ataque a Venezuela y la captura de Maduro "sobrepasan una línea inaceptable". Pidió a la comunidad internacional, a través de Naciones Unidas, "responder de forma vigorosa".



Por el lado del Ministerio de Relaciones Exteriores reclamaron "firmemente" a Estados Unidos "que reconsidere su postura y libere" a Maduro y a su esposa.



Por su parte, la cancillería mexicana condenó en un comunicado "enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente" contra Venezuela y el presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó los ataques "con misiles" en Caracas y ordenó la movilización de militares a la frontera.



El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, manifestó su "enérgica condena", en particular "ante el anuncio de que un Estado extranjero pretende ejercer un control directo sobre el territorio venezolano". "Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro", alertó.



"Estados Unidos no tiene autoridad moral ni de ningún tipo para sacar de su país por la fuerza al presidente venezolano, pero sí es responsable ante el mundo de su integridad física", dijo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.



El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró en X que su país "no reconocerá al régimen de Maduro" pero "tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional".



Esta operación "empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo", agregó, y pidió una "transición justa y dialogada".