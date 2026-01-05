Preparación diferenciada para Zenón

Lunes, 5 de enero de 2026

El cuerpo técnico de Boca hará hincapié en la puesta a punto de Edinson Cavani, Ander Herrera, Alan Velasco y el volante goyano



Con Claudio Ubeda confirmado en el cargo, Boca Juniors inició la pretemporada este fin de semana en el predio de Ezeiza. El xeneize se prepara para un primer semestre en el que competirá en Copa Libertadores de América (luego de dos años sin participación), Torneo Apertura de la Liga Profesional y Copa Argentina.



En esta preparación para hacer frente a una temporada, el entrenador quiere hacer hincapié en cuatro jugadores: Ander Herrera, Edinson Cavani, Alan Velasco y Kevin Zenón. Todos ellos tuvieron poca continuidad a lo largo del año por distintos motivos, entre ellos las constantes lesiones.



De esta manera, el cuerpo técnico seguirá de cerca los entrenamientos puntuales de estos cuatro futbolistas. Para lo que viene en el 2026, la idea será que todos ellos estén al 100% en lo físico y puedan tener más continuidad a lo largo de la temporada, algo que les costó tener en la campaña 2025.



El goyano Zenón no tuvo un buen 2025. Su rendimiento decayó mucho durante el año y en consecuencia quedó relegado al banco de suplentes. Según informó el periodista Facundo Pérez en DSports Radio, la idea de la dirigencia sería negociar al correntino en este mercado de pases, pero la postura de Claudio Úbeda es diferente.



La fuente citada reveló que el entrenador está decidido a recuperar el nivel del correntino Zenón para el 2026. Su idea es que el jugador vuelva a tener aquel rendimiento que lo llevó a ser figura del xeneize tras su llegada. Por lo que restará saber si pesa más la opinión del entrenador o el deseo institucional de desprenderse de él en enero.



La postura de Unión

En el momento que Unión vendió a Zenón a Boca, se quedó con un porcentaje del pase para obtener un rédito económico en una futura venta. Y, en el presente, insisten con que se concrete su salida del xeneize para que le ingrese dinero a las arcas del club santafesino.



El tatengue quiere desprenderse del 20% de la ficha que tiene por el volante. Claramente, intentan presionar por su salida y con el correr de las semanas se sabrá si se irá ahora o se quedará en la temporada que el club vuelve a disputar la Copa Libertadores.



Hay interés del fútbol brasileño

San Pablo es uno de los equipos que está interesado en Kevin Zenón para el 2026. El periodista Martín Costa reveló esta información y el conjunto brasileño podría venir a la carga por él. No obstante, el jugador no tendría intenciones de seguir su carrera allí.



"Él no está convencido de ir a San Pablo. Está la chance concreta. San Pablo no se comunicó con Boca, pero él tiene ganas de ir a Europa", agregó Costa en ESPN. De esta manera, pretende que su próximo destino esté en el viejo continente y, ante esta postura, el tricolor quedaría descartado.