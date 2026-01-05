Bomberos de Corrientes recolectan juguetes para el Día de Reyes

Lunes, 5 de enero de 2026

La iniciativa solidaria 2026 reúne juguetes y golosinas para barrios urbanos y convoca a donaciones presenciales y virtuales.



Los Bomberos Voluntarios de Corrientes iniciaron en los primeros días de 2026 una nueva edición de la campaña solidaria “Reyes Bomberos”, orientada a recolectar juguetes y golosinas para niños y niñas de distintos barrios de la capital provincial, en el marco de la celebración del Día de Reyes, con el objetivo de garantizar una entrega equitativa de regalos.



La colecta se inscribe en una práctica sostenida por la Asociación de Bomberos Voluntarios, que cada año articula acciones comunitarias más allá de sus tareas operativas. En un escenario urbano marcado por desigualdades de ingresos y acceso a bienes básicos, este tipo de iniciativas adquiere relevancia social al apoyarse en la participación directa de vecinos, comercios y organizaciones locales.



La campaña está dirigida principalmente a niños de sectores con menor capacidad de consumo durante las celebraciones tradicionales. Las donaciones pueden realizarse en el cuartel ubicado en Gutenberg 2600, mediante coordinación telefónica para retiro a domicilio o a través de aportes virtuales por plataformas de pago. La modalidad ampliada busca facilitar la participación y aumentar el volumen de contribuciones en un período acotado.



La colecta continuará durante los próximos días, con la expectativa de ampliar el alcance territorial y consolidar la red solidaria de la ciudad. Desde la organización evalúan reforzar la logística de distribución a medida que se acerque la fecha de Reyes, en función de la cantidad de aportes recibidos y de la demanda detectada en los barrios.