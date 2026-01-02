Primera estación con autodespacho de combustible en Corrientes

Viernes, 2 de enero de 2026

Se trata de una novedosa iniciativa que facilitará la carga de combustible en la provincia. Mauricio Saade brindó detalles de la nueva modalidad y adelantó que, quienes utilicen esta tecnología, accederán a un 3% de descuento exclusivo.

Corrientes alcanzó un hito en la modernización de servicios con la inauguración del sistema de autodespacho de combustible. Se trata de la estación de servicio de Grupo Pacheco, situada en el kilómetro 1.2 de la Ruta 5.



"El surtidos de autodespacho te da la posibilidad de autocargarte combustible de forma autónoma, sin la necesidad de que un colaborador de la empresa te atienda en el 100% de la operación", detalló. El mecanismo funciona exclusivamente mediante la App YPF, lo que asegura que toda la transacción sea digital y bajo estrictos protocolos de seguridad.



"Se escanea un QR que está en el surtidor, luego te permite elegir el medio de pago, la cantidad de carga que quieran hacer y el tipo de combustible. Una vez que se le da el ok, el surtidor te da la autorización para poder descolgar el pico del surtidor y despachar la cantidad indicada en la aplicación", precisó.



Cabe aclarar que en caso de necesitar ayuda, cuentan con un botón que activa la asistencia inmediata. De esta forma, se aseguran que la experiencia sea lo más segura y cómoda posible para cada cliente.



Tambien destacaron que la prioridad de la empresa es la fuente laboral de los colaboradores. "Siempre los cuidamos, este servicio simplemente viene ayudar y a brindar un adicional a los clientes", remarcaron desde el Grupo Pacheco.



Beneficios



La implementación del sistema de autodespacho incluye beneficios específicos para los clientes que se sumen a esta modalidad. En principio, tiene un 3% de descuento exclusivo. El mismo es acumulable con la promoción vigente de YPF para cargas nocturnas (de 00:00 a 06:00 horas), la cual ofrece un 6% adicional, permitiendo alcanzar un ahorro total del 9% en la transacción.



"Sumado a eso, se aplican las promociones que tiene la aplicación de YPF, que si cargás un dinero en cuenta, por ejemplo, te da hasta tres mil pesos de reintegro. También se suman promociones bancarias que en representaría hasta un 20 o 25%. Por ejemplo, el Banco Nación tiene de viernes a domingo un 30% y hasta quince mil de reintegro", comentó Mauricio Saade, personal de Grupo Pacheco.



Como plus, los primeros 20 clientes que accedan a este nuevo servicio se podrán llevar un café y una medialuna o una hamburguesa más unas papa fritas, que serán cortesía de la casa.