Subsidio eléctrico en Corrientes para algunos por el precio de la luz

Viernes, 2 de enero de 2026

Esta medida unifica los subsidios energéticos de jurisdicción nacional y redefine los criterios de acceso y administración para los hogares vulnerables que reciben asistencia en electricidad y gas. Pablo Cuenca, interventor de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes, habló de cómo funciona el sistema.

​El Gobierno nacional oficializó la creación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) a través del decreto 943/2025, publicado este viernes en Boletín Oficial.



la premisa fundamental es la eficiencia y el cuidado del recurso”, apuntando que se da “una modificación sustancial del esquema”. En cuanto al precio del servicio en Corrientes, el funcionario reveló que “en principio no” habría aumentos de costos, dado que se trata de una unificación del sistema.



Con la nueva normativa, se eliminó el esquema anterior de segmentación de subsidios en tres niveles de ingresos (N1, N2, N3) y se unificaron todos los beneficiarios en una sola categoría de usuarios residenciales que requieren asistencia. Los criterios de inclusión y exclusión para acceder al beneficio quedaron detallados en los Anexos que acompañan la medida, así como también los porcentajes de bonificaciones a otorgar.



