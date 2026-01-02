Lluvias intensas marcaron el inicio de 2026 y hay evacuados

Viernes, 2 de enero de 2026

Precipitaciones de hasta 120 mm en pocas horas afectaron zonas rurales de San Miguel. Bomberos intervinieron por anegamientos y escurrimientos rápidos.

Las lluvias registradas durante el 1° de enero en el interior de Corrientes dejaron acumulados de hasta 120 milímetros en pocas horas en áreas rurales del departamento San Miguel, un volumen concentrado que activó operativos de los Bomberos Voluntarios y puso en evidencia la vulnerabilidad hídrica de sectores productivos y poblaciones dispersas.



Según registros confirmados por el cuartel local, las precipitaciones no fueron homogéneas. En el área urbana de San Miguel cayeron cerca de 20 milímetros, mientras que en parajes rurales como Santa Bárbara se midieron alrededor de 100 mm y en Silvero Cué el acumulado alcanzó los 120 mm. El fenómeno se inscribe en un patrón recurrente en la región: lluvias de alta intensidad en lapsos breves, asociadas a tormentas convectivas típicas del verano, que suelen generar impactos desproporcionados fuera de los centros urbanos.



Los trabajos de los Bomberos Voluntarios se concentraron en Silvero Cué, donde el escurrimiento rápido del agua afectó caminos rurales y zonas bajas. Aunque no se reportaron evacuados ni víctimas, la situación volvió a exponer dificultades estructurales en el drenaje y en la conectividad rural. Para productores y familias del centro-norte correntino, estos eventos inciden en el acceso a servicios, la logística y el estado de los suelos en plena temporada estival.



De persistir episodios similares, el impacto podría trasladarse al estado de los caminos, a la producción agropecuaria y a la demanda de asistencia local. Las autoridades siguen de cerca la evolución climática de los primeros días del año, mientras se evalúa la necesidad de reforzar tareas preventivas y de mantenimiento en zonas rurales históricamente expuestas a lluvias intensas concentradas en cortos períodos.