David Kavlin espera una nueva operación: cómo sigue su salud

Martes, 30 de diciembre de 2025

El conductor sufrió dos infartos y deberá volver a ser

intervenido este lunes. Aseguró que lo "revivieron".



El periodista David Kavlin atraviesa un momento delicado de salud tras sufrir un infarto agudo que obligó a una cirugía inmediata, confirmó que su proceso de recuperación incluirá una segunda operación en las próximas horas para asegurar el correcto funcionamiento de su sistema cardiovascular.



"Me revivieron y me pusieron un stent", confesó Kavlin, revelando la criticidad del episodio. Durante la intervención, los médicos detectaron una segunda obstrucción, por lo que deberá volver al quirófano este lunes o martes para la colocación de un nuevo dispositivo.



Loli Bigio, pareja del periodista, brindó detalles sobre cómo se desencadenó la situación, desmitificando algunas sospechas iniciales. "Fue de un minuto para otro. Él había terminado de jugar al pádel; hacía muchísimo calor, pero me dijeron que eso no influyó", explicó, remarcando que Kavlin no presentó síntomas en los días anteriores.



La primera arteria intervenida presentaba una obstrucción del 99.9%, mientras que la segunda, que será tratada en la próxima angioplastia, se encuentra tapada entre un 60 y 70%.



Según los especialistas, debido a la naturaleza de estas obstrucciones, era difícil que el problema saltara en estudios de rutina previos.



Cómo sigue la salud de David Kavlin



Según se informó en el programa Infama, el cronograma para el periodista continuará este lunes, cuando se someterá a una angioplastia, un procedimiento mínimamente invasivo para liberar el flujo sanguíneo de la arteria comprometida.



En tanto, el martes, de no mediar complicaciones y evolucionar favorablemente, Kavlin podría recibir el alta médica para continuar con la recuperación en su hogar.



A pesar del fuerte impacto de la noticia, el periodista se mostró lúcido y enfocado en cumplir con los pasos médicos necesarios para retomar su actividad. La comunidad periodística y sus seguidores se volcaron a las redes sociales para enviarle mensajes de apoyo en este cierre de año accidentado.