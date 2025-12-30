La Justicia allanó financieras por maniobras con el dólar oficial

Martes, 30 de diciembre de 2025

La jueza Servini ordenó más de 60 procedimientos por presunto “rulo” cambiario en 2023. La causa alcanza a casas de cambio, bancos y particulares.



La jueza federal María Servini ordenó una serie de allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense en una causa que investiga maniobras ilegales con la compra de dólares durante 2023, cuando regían restricciones cambiarias. Entre los domicilios inspeccionados se encuentra la vivienda de la madre de Ariel Vallejo, titular de la financiera Sur Finanzas, una de las firmas bajo investigación por operaciones con divisas a valor oficial sin respaldo económico suficiente.



La investigación se centra en la compraventa de alrededor de 1.400 millones de dólares entre enero y octubre de 2023, período previo a las elecciones nacionales. Según la hipótesis judicial, al menos 18 casas de cambio habrían accedido a grandes volúmenes de divisas a través de dos bancos, aprovechando el tipo de cambio oficial. La operatoria se habría desarrollado en un contexto de controles cambiarios estrictos, lo que refuerza las sospechas sobre la legalidad y el origen de los fondos involucrados.



Los procedimientos, a cargo de la Policía Federal Argentina, incluyeron el secuestro de computadoras, teléfonos celulares y documentación contable. En el caso de Sur Finanzas, la pesquisa se suma a otra causa en trámite en Lomas de Zamora por presunto lavado de activos. La firma mantiene vínculos comerciales con la AFA y clubes de fútbol, a través de contratos de sponsoreo y préstamos, lo que amplía el alcance institucional y económico del expediente. La Justicia busca determinar si existió intermediación financiera no autorizada, evasión y reciclaje de fondos.



El expediente apunta ahora a reconstruir el circuito completo del dinero y precisar el rol de cada actor involucrado. No se descartan nuevas imputaciones ni ampliaciones de los allanamientos, en paralelo a otras investigaciones por “rulo” cambiario que tramitan en el fuero federal y que también involucran a funcionarios y organismos de control.