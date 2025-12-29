La inflación en diciembre es cerca del 2,5%

A pocos días del cierre del 2025, las proyecciones privadas coincidieron en que la inflación de diciembre rondará entre el 2,1% y el 2,5%, impulsada por la suba en el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas.



Así surge del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) y de los informes más recientes de las consultoras Analytica, LCG y Libertad y Progreso, que señalaron que el índice de precios al consumidor será similar al de noviembre.



El REM de noviembre ubicó la inflación esperada para diciembre en 2,1% para el nivel general. Sin embargo, las mediciones de las consultoras privadas se ubican por encima de ese nivel.



En detalle, la proyección mensual de Analytica se ubica en torno del 2,5%, y coincide con la estimación de Libertad y Progreso para diciembre.



En esa línea, el último informe de Analytica registró en la tercera semana de diciembre una variación semanal de 0,9% en los precios de alimentos y bebidas del Gran Buenos Aires. Con ese dato, el promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en 2,8%, lo que llevó a la consultora a proyectar una inflación mensual de 2,5% para diciembre.



Por su parte, la consultora LCG informó que en la cuarta semana de diciembre los alimentos y bebidas aumentaron 0,6% semanal, luego de una semana previa con caída de precios. En el promedio de las últimas cuatro semanas, la inflación mensual del rubro alcanzó el 2,3%, aunque la medición punta a punta resultó del 1,6%.



En ese marco, el relevamiento de LCG mostró una fuerte concentración de las subas en pocos productos. Según su informe, el 68% de la inflación semanal se explicó por el aumento de precios en los cortes de carnes, mientras que en el promedio mensual ese capítulo explicó el 81% de la variación total del rubro.



Como contraparte, verduras y productos lácteos tuvieron una incidencia negativa en la variación mensual, lo que ayudó a moderar el promedio general. Además, el informe señaló una disminución en la dispersión de precios respecto de semanas anteriores y un 12% de productos con aumentos dentro de la canasta relevada.