Un testimonio volvió a poner foco sobre María Caillava

Miércoles, 24 de diciembre de 2025

La investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó en las últimas horas un testimonio que volvió a ubicar en el centro de la escena a María Victoria Caillava, una de las siete personas detenidas por la sustracción y ocultamiento del nene.



Se trata de la declaración de su nuera, María Regina Escobar, quien brindó detalles sobre las horas posteriores a la desaparición y el diálogo que mantuvo con la ex funcionaria municipal.



Escobar declaró ante la Oficina Judicial (OFIJU) de Corrientes y reconstruyó cómo se enteró del caso. Según relató, la noticia llegó a su casa a través de un estado de WhatsApp publicado por una vecina, lo que motivó que su esposo, Jorge Luciano Bertón —hijo de Caillava—, se sumara de inmediato a la búsqueda.



De acuerdo al testimonio, el 13 de junio de 2024 Bertón salió en su camioneta Volkswagen Amarok blanca para colaborar con los rastrillajes. "Me contó que los vecinos cabalgaban, usaban linternas y gritaban el nombre del menor", detalló Escobar ante la Justicia, describiendo el clima de urgencia que se vivía en la localidad.



Sin embargo, la situación cambió al día siguiente. La testigo afirmó que el 14 de junio su marido ya no volvió a participar de la búsqueda y permaneció en su domicilio, un dato que llamó la atención de los investigadores y fue incorporado al expediente.



En ese contexto, Escobar relató el intercambio que mantuvo con su suegra. "Le pregunté si sabía algo del caso y me respondió que no, de una manera seca", declaró ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, una frase que quedó incorporada como uno de los elementos testimoniales del proceso.



Mientras tanto, la causa continúa avanzando con distintas medidas. Días atrás comenzó el proceso de actualización del rostro de Loan, una tarea que demandará varias semanas y que es llevada adelante por peritos especializados a partir de imágenes aportadas por la familia.



Además, se aguardan los resultados de pericias clave realizadas sobre dos vehículos: una Ford Ranger y un Ford Ka pertenecientes a Caillava y a su esposo, el ex capitán de la Armada Carlos Guido Pérez. Ambas pruebas son consideradas centrales para reconstruir los movimientos previos y posteriores a la desaparición del nene, en una investigación que sigue abierta y bajo secreto parcial.