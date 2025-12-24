J. P. Valdés recibió a 6 intendentes del interior

Miércoles, 24 de diciembre de 2025

El gobernador dialogó ayer con media docena de jefes comunales, con quienes analizó las realidades de sus municipios.







El gobernador Juan Pablo Valdés recibió ayer a 6 intendentes del interior, con quienes analizó la situación de cada comuna y planificó acciones de desarrollo. Todos los encuentros fueron en el despacho del primer mandatario correntino, en la Casa de Gobierno.



Se trata de los jefes comunales de Bella Vista, Noelia Bazzi; de Ramada Paso, Arturo Puyol; de Carolina, Andrea Alarcón; de Chavarría, Roberto Dieringer; de Isla Apipé, Gustavo Figueredo; y de Itatí, Francisco Romero.



El gobernador se reunió también con la senadora nacional por Corrientes Gabriela Valenzuela. "El diálogo es el camino", publicó el mandatario en su cuenta de X.



Ya durante la semana pasada, el gobernador había encabezado otras reuniones con distintos jefes comunales. Así, el pasado jueves, Juan Pablo Valdés mantuvo un encuentro con el intendente de Mantilla, Juan Marcelo Insaurralde. En ese marco, destacó la importancia del "diálogo, la gestión y el trabajo conjunto", como pilares para seguir proyectando el desarrollo provincial.



En este contexto, cabe recordar que la semana pasada también mantuvo reuniones institucionales con intendentes de distintas localidades del interior, en el marco de una agenda de diálogo y articulación política. En dicha oportunidad, recibió a los intendentes de Empedrado, Fernando Echeverría; de Virasoro, Guillermo de la Cruz; de Perugorría, Ubaldo Leiva; de Garruchos, Marcelo Scotto; de San Cosme, Verónica Maciel; y de La Cruz, Luis Calomarde.



Los encuentros permitieron abordar distintas líneas de trabajo vinculadas a la gestión local, la coordinación institucional y el fortalecimiento de políticas públicas, reafirmando la impronta de un Estado presente y cercano a los municipios, con una visión estratégica de desarrollo para toda la provincia.



Estos encuentros reafirman el perfil municipalista del gobernador, una política que dejó bien en claro al asumir el máximo cargo de la provincia. "Este será un gobierno de fuerte impronta municipalista, sin distinción de partidos políticos. La gestión estará basada en los cinco ejes: más empleo, con desarrollo sostenido, apoyando al sector privado. Modernización del estado provincial, sin burocracia ni distancia. Transformación digital de la salud. Educación y la seguridad. Trabajo territorial de obras de cercanía con los intendentes. Quiero facilitar la vida en los parajes y ciudades. Mi gestión provincial estará centrada en las personas y facilitando las cosas, vamos a acompañar a los emprendedores", dijo el gobernador Juan Pablo Valdés al asumir, el 10 de diciembre.



Y destacó: "Todo este trabajo lo vamos a poder llevar adelante porque partimos de una base sólida que nos dejó el gobernador saliente Gustavo Valdés. Él nos dejó la vara alta con finanzas ordenadas, mejoras educativas. Seguiremos adelante con el manejo responsable de las finanzas. Cuidando el poder adquisitivo de los salarios".