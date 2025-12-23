Un correntino es el nuevo Jefe del Regimiento de Patricios

Martes, 23 de diciembre de 2025

El goyano Sebastián Mateo Marincovich se convirtió en el nuevo Jefe del Regimiento de Infantería 1 "Patricios". Oriundo de Corrientes, pero desde hace muchos años en el Ejército, el militar es hijo del recordado doctor.

Mateo Marincovich, ciudadano ilustre de la segunda ciudad de la Provincia.



Los Patricios de Buenos Ayres recibieron a su nuevo Jefe: el Teniente Coronel Sebastián Mateo Marincovich, quien asumió formalmente la conducción de la Unidad en reemplazo del Coronel Julio César Buoniconto.



Marincovich es oriundo de Goya, donde vivió en su niñez y juventud, y es hijo del recordado doctor Mateo Marincovich, médico rural y luego concejal en la segunda ciudad de la Provincia, donde fue reconocido como Ciudadano Ilustre.



La ceremonia:



La ceremonia fue presidida por el Comandante de la Guarnición Militar "Buenos Aires", General de Brigada Pablo Alberto Filippini, quien estuvo acompañado por autoridades del Ejército Argentino, jefes de unidades históricas, Veteranos de la Guerra de Malvinas, personal militar y amigos del Regimiento.



Luego de la lectura de la trayectoria del jefe saliente, el Coronel Buoniconto se dirigió a sus Patricios, y expresó su profundo orgullo por haber podido estar al frente de tan distinguido Cuerpo.



También expresó: "Es tiempo de reconocer y agradecer a quienes cooperaron en el ejercicio de la conducción". Además, recordó que, por más que no volverá a lucir el escudo de los Patricios en su brazo izquierdo, no dejará de llevarlo consigo: "Una vez Patricio, Patricio para siempre".



Luego, el Teniente Coronel Marincovich prestó juramento de fidelidad y respeto a la Constitución Nacional y asumió oficialmente como nuevo Jefe del Regimiento.



Por su parte, al hacer uso de la palabra, el General Filippini destacó las sobresalientes cualidades del jefe entrante. Y, al dirigirse al Coronel Buoniconto, expresó: "Fue un honor para este Comandante haberlo conducido mientras estuvo a cargo de esta prestigiosa Unidad".



La ceremonia finalizó con el tradicional desfile a pie de los Patricios frente a las autoridades, acto que selló una jornada que reafirmó la convicción, las tradiciones y la vocación de servicio de los integrantes del Uno Grande.