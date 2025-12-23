Estados Unidos retendrá petróleo incautado a Venezuela

Martes, 23 de diciembre de 2025

Washington confirmó que se quedará con buques y crudo interceptados en el Caribe. La decisión eleva la tensión bilateral y afecta al sector energético venezolano.



Estados Unidos anunció que retendrá tanto los barcos petroleros incautados en las últimas semanas como el crudo venezolano transportado en ellos, en una nueva escalada de presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. El anuncio, realizado por el presidente Donald Trump desde Florida, refuerza la estrategia de bloqueo energético contra Caracas y tiene impacto directo sobre los ingresos del Estado venezolano y el equilibrio geopolítico en el Caribe.



La medida se inscribe en una política sostenida de sanciones económicas y control marítimo que Washington aplica sobre Venezuela desde hace años, intensificada tras el colapso institucional y electoral del país sudamericano. Tras el desastre económico y la caída de la producción petrolera, el crudo se convirtió en la principal fuente de divisas del gobierno de Maduro. En ese marco, Estados Unidos ha ampliado operativos navales para interceptar buques sancionados, bajo el argumento de combatir el narcotráfico y el comercio ilegal de hidrocarburos.



Según información oficial, uno de los cargamentos retenidos contiene cerca de 1,9 millones de barriles de petróleo. La decisión afecta directamente a la capacidad financiera de Venezuela, ya golpeada por restricciones de exportación y dificultades para acceder a mercados internacionales. Al mismo tiempo, beneficia a la estrategia energética y de seguridad de Estados Unidos, que evalúa incorporar el crudo incautado a sus reservas estratégicas. La reacción de Caracas no se hizo esperar: el gobierno venezolano denunció la incautación como un acto ilegal y anticipó gestiones ante organismos internacionales.



El endurecimiento del bloqueo abre varios escenarios. En el corto plazo, puede profundizar el aislamiento económico de Venezuela y aumentar la confrontación diplomática en foros multilaterales. A mediano plazo, el conflicto podría escalar si continúan las interceptaciones marítimas o si Caracas avanza con acciones legales en la ONU. En paralelo, la política estadounidense hacia Venezuela quedará condicionada por la evolución del mercado energético global y por la estabilidad regional en el Caribe, donde la presencia militar de Washington se ha vuelto más visible.