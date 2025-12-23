Condenaron a 30 años de prisión a los acusados del doble crimen

Martes, 23 de diciembre de 2025

Se trata de Alejandro Honorio Alarcón, alias "Osito", Jonathan Alejandro Alarcón y Verónica Elizabeth González que fueron condenados a 30 años de prisión por el doble homicidio de Lucas Adrián Romero y Mauricio Nahuel Rodríguez.



Los fundamentos del fallo se conocerán el 6 de febrero 2026. En la mañana de este martes 23 de diciembre se realizó la audiencia de cesura de pena contra los miembros de una misma familia por el doble homicidio en el barrio Santa Teresita.



El Tribunal de Juicio resolvió condenar a Alejandro Honorio Alarcón, alias "Osito", Jonathan Alejandro Alarcón y Verónica Elizabeth González como coautores materiales del delito de homicidio simple, reiterado en dos hechos, en perjuicio de Lucas Adrián Romero y Mauricio Nahuel Rodríguez, en concurso real con el delito de lesiones leves, también reiterado, en perjuicio de Federico Alberto González y Víctor Daniel Romero.



Como consecuencia de esta calificación legal, el Tribunal impuso a los tres condenados la pena de treinta (30) años de prisión, más accesorias legales y costas, disponiendo además que continúen cumpliendo la prisión preventiva hasta tanto la condena quede firme.



A su vez se resolvió rechazar la prisión domiciliaria solicitada para los tres condenados y mantener la prisión preventiva.



Cabe destacar que en la jornada del lunes, se resolvió declarar inocente a Matías Ramón Ezequiel Alarcón, el cuarto miembro de la familia imputado en la causa, que fue declarado inocente por insuficiencia probatoria.



Los fundamentos se conocerán el 6 de febrero 2026 a las 12.30 hs.



Las partes

El Tribunal de Juicio estuvo integrado por los Dres. Ana del Carmen FIGUEREDO, Darío Alejandro ORTIZ y María Mercedes LECONTE, sesionó en la Sala de Debate, ubicada en calle Placido Martínez 1056, Planta Alta, de Corrientes Capital. Dada la minoría de edad que presentaba uno de los imputados al momento de los hechos, se integró también al Tribunal la Dra. Carolina Luisa MACARREIN, Juez de Familia, Niñez y Adolescencia N° 4, para la eventual cesura en relación al acusado Matías Ramón Ezequiel Alarcón.



El Ministerio Público Fiscal fue representado por la Dra. Sonia Miriam Meza, de la UFIC N° 4. La defensa técnica estuvo a cargo de los Dres. Diomedes Guillermo Rojas Busellato y Hugo Pedro Sandoval en representación de los acusados.