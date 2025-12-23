Estados Unidos hundió otra presunta embarcación narco en el Pacífico: un muerto Martes, 23 de diciembre de 2025

La "narcolancha" transitaba por rutas conocidas del narcotráfico en el Pacífico oriental.

El Ejército de Estados Unidos hundió el lunes una "embarcación de perfil bajo" sospechosa de transportar drogas en aguas internacionales del Pacífico oriental, causando la muerte de un hombre a bordo, informó el Comando Sur de Estados Unidos.



Por orden del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un "ataque cinético letal" contra la embarcación, operada por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales, señaló el comando en una publicación en X a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.



Según la explicación brindada, la inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas del narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico, y añadió que un narcoterrorista murió en el ataque.



Desde principios de septiembre, el Pentágono ya hundió más de 29 supuestas narcolanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, causando la muerte de al menos 105 personas.



