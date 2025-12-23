Tres mujeres de Corrientes murieron en un triple choque en Misiones

Martes, 23 de diciembre de 2025

Tres mujeres de Corrientes, oriundas de la localidad de Curuzú Cuatiá perdieron la vida en un triple choque que involucró a una camioneta, un auto y una moto, en cercanías a localidad misionera de San Ignacio.

Las víctimas fatales, en total fueron cuatro mujeres que se desplazaban en el mismo vehículo hacia Puerto Iguazú al momento del impacto.



Un siniestro vial múltiple sobre la Ruta Nacional N° 12 dejó como saldo cuatro mujeres muertas, de las cuales tres eran oriundas de la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá.



Las víctimas fueron identificadas como Lidia Alfonso (62), con domicilio en San Miguel, provincia de Buenos Aires; Yesica Carmen Vidal (38), Mayrli Jazmin Seles (17) y Nina Seles (3), estas últimas tres con residencia en Curuzú Cuatiá, en la provincia de Corrientes. Todas fallecieron en el lugar a raíz de la violencia del impacto.



Los vehículos involucrados fueron un automóvil Peugeot 208, una camioneta Toyota Hilux con tráiler de dos ejes y una motocicleta Bajaj 220 cc, todos circulando en sentido Posadas–Puerto Iguazú. Como consecuencia del siniestro, varias personas resultaron lesionadas y debieron ser asistidas y trasladadas a centros de salud de la zona.



Entre los heridos se encuentran el conductor del Peugeot 208, Juan Andrés A. de O. (42), domiciliado en Aristóbulo del Valle, y Sol Abigail S. (4), menor de edad y ocupante del mismo rodado, con domicilio en Curuzú Cuatiá, Corrientes. También permanece internada en el Hospital Pediátrico de Posadas Maia Victoria S., de 13 años.



Asimismo, resultaron lesionados el conductor de la camioneta Toyota Hilux, Juan Leonardo G., domiciliado en Resistencia, Chaco, y el conductor de la motocicleta, Edgar Benigno R., quienes también fueron derivados a centros asistenciales para su evaluación y tratamiento.



A raíz del siniestro, el tránsito sobre la arteria nacional permaneció interrumpido durante varias horas, habilitándose el paso de manera alternada por la banquina mientras se realizaban las tareas de remoción de los vehículos y peritajes correspondientes.



En el lugar intervinieron efectivos policiales, personal de Criminalística y autoridades judiciales. Finalizadas las diligencias, los cuerpos de las víctimas fatales fueron trasladados a la Morgue Judicial para la realización de las autopsias ordenadas por el Juzgado interviniente, en tanto continúan las investigaciones para establecer las causas que derivaron en el episodio.

