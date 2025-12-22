Los trabajadores del Poder Judicial recibirán un bono de $1.500.000

Lunes, 22 de diciembre de 2025

El Poder Judicial publicó el Acuerdo Extraordinario N° 11, en el que se establece el pago como Bono de Fin de año el monto de $1.500.000 para los trabajadores judiciales.





De acuerdo los establece el documento el pago será "por agente activo en el mes de diciembre de la planta permanente y temporaria, para todas las escalas de la estructura salarial, y por contrato de locación de servicios vigente, el cual será abonado por planilla".



Además el bono se pagará en tres tramos: "Cuotas iguales y consecutivas durante los meses de diciembre de 2025, enero de 2026 y febrero de 2026".