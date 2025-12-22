 
Lunes, 22 de Diciembre de 2025 | Corrientes - Argentina
Los trabajadores del Poder Judicial recibirán un bono de $1.500.000
Lunes, 22 de diciembre de 2025
El Poder Judicial publicó el Acuerdo Extraordinario N° 11, en el que se establece el pago como Bono de Fin de año el monto de $1.500.000 para los trabajadores judiciales.

De acuerdo los establece el documento el pago será "por agente activo en el mes de diciembre de la planta permanente y temporaria, para todas las escalas de la estructura salarial, y por contrato de locación de servicios vigente, el cual será abonado por planilla".

Además el bono se pagará en tres tramos: "Cuotas iguales y consecutivas durante los meses de diciembre de 2025, enero de 2026 y febrero de 2026".
     
 
 

