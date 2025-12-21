Más de 210 milímetros de lluvia en pocas horas inundó la ciudad

Las zonas afectadas por el temporal en la ciudad fueron la avenida Laprida, la avenida Ferré en sus intersecciones con España y Brasil, la avenida Chacabuco y Las Heras. También se vieron afectados barrios como Laguna Seca, 17 de Agosto y La Olla.



Según los datos del pluviómetro automático de la estación meteorológica del INTA, ubicada en El Sombrero, la cantidad de lluvia caída en Corrientes fue de 210 milímetros, según el último del reporte de las 11.10 de este domingo. Teniendo en cuenta que la ciudad de Corrientes atravesó durante la madrugada de este domingo un fuerte temporal de lluvias que tuvo su pico de intensidad entre las 2 y las 3 de la mañana, lo que dejo a un puñado de barrios inundados.



Según informó la Municipalidad de Corrientes, en apenas una hora cayeron 103 milímetros de agua, una cifra muy superior a la capacidad habitual del sistema de desagües pluviales, que soporta con normalidad hasta 40 milímetros por hora.

