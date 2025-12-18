Alemania aprobó compras militares para reforzar su defensa

Jueves, 18 de diciembre de 2025

El Bundestag avaló un paquete histórico para modernizar la Bundeswehr ante el escenario de tensión con Rusia y los cambios en la OTAN.



El Parlamento alemán aprobó anoche un paquete de adquisiciones militares por unos USD 50.000 millones destinado a modernizar las Fuerzas Armadas y fortalecer la capacidad defensiva del país, en respuesta al deterioro del escenario de seguridad en Europa tras la guerra en Ucrania y la amenaza que representa Rusia para la región.



La decisión fue adoptada por la comisión presupuestaria del Bundestag y se inscribe en el giro estratégico iniciado por Alemania desde la invasión rusa a Ucrania en 2022. Luego de décadas de un enfoque restrictivo en materia de defensa, Berlín aceleró la revisión de su política militar para cumplir con sus compromisos dentro de la OTAN y reducir su dependencia del respaldo estadounidense, en un contexto de creciente incertidumbre geopolítica.



El paquete incluye más de 30 proyectos de adquisición, entre ellos sistemas de defensa aérea Patriot e IRIS-T, artillería, torpedos navales, vehículos blindados, tecnología satelital y equipamiento para tropas y personal civil. Las compras elevan el total autorizado en 2025 a cerca de USD 83.000 millones y consolidan a Alemania como uno de los principales inversores en defensa de Europa. También se amplió el contrato del sistema antimisiles Arrow 3, desarrollado con Israel y Estados Unidos, en la mayor exportación militar registrada por el Estado israelí.



El gobierno del canciller Friedrich Merz adelantó que el gasto en defensa crecerá hasta el 3,5% del PBI hacia 2029, superando los objetivos mínimos fijados por la OTAN. La implementación del plan dependerá ahora de la ejecución presupuestaria y de la capacidad industrial para cumplir los plazos. En el plano político, el refuerzo militar alemán podría redefinir el equilibrio de poder dentro de la alianza atlántica y el rol de Berlín en la seguridad europea.