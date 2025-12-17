Inició el pago del aguinaldo y el Plus a municipales

Miércoles, 17 de diciembre de 2025

El cronograma de la última cuota del SAC del año para los trabajadores municipales se iniciará hoy miércoles 17 de diciembre y también el pago del Plus Complementario.



El pago del SAC comenzará a abonarse a los trabajadores municipales de Higiene Urbana; continuará el jueves 18 de diciembre, con los agentes con Documento Nacional de Identidad (DNI) que culminen en 0, 1, 2, 3 y 4; y concluirá el viernes 19 de diciembre, con los municipales cuyos DNI finalicen en 5, 6, 7, 8 y 9.



Los trabajadores Neike bancarizados y con tarjeta de débito, tendrán depositados el aguinaldo el mismo miércoles 17 de diciembre.



Por su parte, los agentes Neike sin tarjeta de débito deberán cobrar según la terminación del DNI, en la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central ubicada en Brasil 1269. Los pagos se realizan de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.



En este caso, el miércoles 17 les corresponderá cobrar a los trabajadores cuyos DNI terminen en 0, 1 y 2; el pago continuará el jueves 18 con los agentes con DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6. Y concluirá el viernes 19, con los que tengan documentos que finalicen en 7, 8 y 9.



En tanto, los Neike bancarizados, pero que no poseen tarjeta de débito, deberán cobrar por ventanilla del Banco de Corrientes (sucursal Av. Teniente Ibáñez 1826) de acuerdo al cronograma detallado anteriormente, que va del miércoles 17 al viernes 19 de diciembre.



PLUS COMPLEMENTARIO



En el caso del plus, los trabajadores de planta y contrato tendrán depositado el monto correspondiente en sus respectivas cuentas bancarias el mismo miércoles 17 de diciembre, dinero al que podrán acceder a través de los cajeros automáticos habilitados. Mismo día para los Neikes bancarizados y que tengan su tarjeta de débito.



Mientras que aquellos Neike sin tarjeta de débito lo harán por terminación de DNI en la Caja Municipal de Préstamos. Así, el miércoles 17 les corresponderá cobrar a los trabajadores cuyos DNI terminen en 0, 1 y 2; el jueves 18 a los agentes con DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6; y terminará el cronograma el viernes 19 con los que tengan documentos que finalicen en 7, 8 y 9.