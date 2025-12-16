Inicia el pago del medio aguinaldo a los estatales

Martes, 16 de diciembre de 2025

Desde el martes 16 y el lunes 22, se ejecutará el cronograma de pago del segundo tramo del Sueldo Anual Complementario (SAC) de 2025, conocido como medio aguinaldo, que beneficia a los agentes de la administración pública provincial.

Activos, jubilados y pensionados. El pago comienza este martes 16, jornada que percibirán los agentes con Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1.



En la continuidad de la ejecución del cronograma, el miércoles 17, percibirán aquellos con documentos terminados en 2 y 3. El jueves 18, se pagan a quienes tengan DNI finalizados en 4 y 5.



El viernes 19, cobran los agentes con documentos terminados en 6 y 7; el pago del medio aguinaldo termina el lunes 22, día que perciben los números 8 y 9. Este último tramo estará disponible desde el sábado 20, a través de los cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes SA y, también, a través del homebanking de cada caja de ahorro sueldo.



