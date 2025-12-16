La Justicia destina 6 millones al Garrahan por marcas falsas

Lunes, 15 de diciembre de 2025

La Justicia cerró una causa por ropa trucha en Once con una reparación económica que será donada íntegramente al Hospital Garrahan.

El Hospital de Pediatría Garrahan recibirá casi siete millones de pesos tras un acuerdo judicial que puso fin a una causa penal por venta de indumentaria de marcas falsificadas en el barrio porteño de Once.



La medida fue homologada por la Justicia federal como una reparación integral, mediante la cual un comerciante imputado por infracción a la Ley de Marcas abonará $6,7 millones en tres cuotas, monto que será transferido a la Fundación Garrahan.



La investigación se inició en 2023 luego de allanamientos en cuatro locales comerciales, donde se secuestraron más de mil prendas y accesorios con logos apócrifos de marcas reconocidas, según confirmó un peritaje oficial.



La fiscalía consideró insuficiente una primera oferta económica y exigió una suma acorde a la magnitud del daño y al patrimonio del acusado, además de la actualización por inflación y el destino social de los fondos.



El juez Sebastián Casanello avaló el acuerdo al considerar razonable la reparación, aplicando un mecanismo previsto en el Código Penal que permite extinguir la acción penal mediante compensaciones económicas con fines públicos.