Por unanimidad Tassano fue electo presidente de Diputados

Miércoles, 10 de diciembre de 2025

El ahora exintendente de la Capital prestó juramento ayer y fue propuesto para conducir la Cámara Baja. En ese ámbito, remarcó que tendrá en cuenta todos los proyectos que necesite la ciudadanía.

La Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes desarrolló ayer su sesión preparatoria, donde juraron los nuevos integrantes y quedaron conformadas las autoridades por votación de los 30 miembros.



Por unanimidad, Eduardo Tassano (UCR) resultó electo presidente; Eduardo Hardoy (PL), vicepresidente primero, César Lezcano (Frente Renovador-PJ), vicepresidente segundo, para el período 2025-2027.



Previamente, juraron Eduardo Tassano, Natalia Romero, Mario Branz (reelecto), Sofía Brambilla, Hugo Calvano, Andrea María Giotta (reelecta), Egui Benítez (reelecto), Albana Rotela (reelecta) y Hugo Benítez; Ana Almirón, Juan de la Cruz Ojeda, Sara Aparicio; Emiliano Fernández,Cecilia Gortari y Ricardo Leconte (h). También juró Lucía Pereyra, que completará el mandato de Silvia Galarza.



El órgano legislativo queda completo con los que finalizan su mandato en 2027: Ana Améndola, Norberto Ast, Gustavo Canteros, Pedro Cassani, Marlén Gaúna, Eduardo Hardoy, Lorena Lazaroff, Cesar Lezcano, Raúl Méndez Vernengo, Eliana Nazer, Valeria Pavón, Victor Hugo Vallejos, José Vassel y Adriana Vidal Domínguez.



Cada uno de los pliegos de los electos fueron analizados por la Comisión de Peticiones, Reglamento y Poderes, quienes emitieron un despacho sobre la habilidad de cada uno de los ingresantes y avalados por el cuerpo parlamentario.



El cuerpo parlamentario también eligió a Fabrizio Abel Sartori como secretario Parlamentario; Marta Inés Rachmanko, como prosecretaria y a Ramiro Tamandaré Ramírez Forte, como secretario de Comisiones.



El cambio en la presidencia de la Cámara Baja resulta trascendental, ya que durante 15 años, ese lugar lo ocupó Pedro Cassani, quien a inicios de año rompió filas con la alianza Vamos Corrientes.



Tras el acto, el flamante presidente de Diputados, Eduardo Tassano, en declaraciones a radio Sudamericana, sostuvo que en la Cámara tendrá en cuenta "todos los proyectos que la ciudadanía necesita. Estamos en una época de permanente cambio, mucho producto de la tecnología, una sociedad cambiante que sin duda requiere mucho trabajo legislativo".