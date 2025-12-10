El Concejo Deliberante reeligió a Marcos Amarilla

Miércoles, 10 de diciembre de 2025

Los ediles también eligieron a Jorge Campos como vicepresidente primero, con 14 votos a favor, y a Melisa Mecca como vicepresidenta segunda, quien obtuvo el mismo acompañamiento del pleno.

En una sesión preparatoria marcada por la unanimidad, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Corrientes ratificó a Marcos Amarilla como presidente del cuerpo, consolidando su continuidad al frente de la conducción legislativa local.



Durante la jornada se formalizaron además los cambios administrativos internos. Silvana Serra asumió como secretaria del Concejo, mientras que Ángeles Sosa fue designada prosecretaria, ambas con la respectiva jura protocolar.



A la estructura se suma el Dr. Sebastián Calvano, quien quedó a cargo de la Secretaría de Comisiones, un rol clave para la organización del trabajo legislativo y el tratamiento de los proyectos.



Con estas designaciones, el Concejo Deliberante renueva sus autoridades para iniciar un nuevo período institucional con continuidad en la presidencia y una reorganización de su planta administrativa.



