Se fijó la fecha límite para el uso del boleto estudiantil

Miércoles, 10 de diciembre de 2025

El beneficio de la SUBE estudiantil en Corrientes ya tiene fecha de cierre: seguirá vigente solo hasta el 19 de diciembre.



La Municipalidad de Corrientes confirmó la fecha final para utilizar la SUBE estudiantil, un beneficio clave para miles de alumnos de todos los niveles educativos en la capital provincial.



Según la Secretaría de Transporte, el pasaje gratuito se mantendrá activo hasta el viernes 19 de diciembre, coincidiendo con el cierre del ciclo lectivo 2025 en las instituciones públicas.



A partir del receso de verano, los usuarios deberán abonar la tarifa plena del transporte urbano, que actualmente asciende a $1.890 por viaje. La medida impactará por igual a estudiantes primarios, secundarios, terciarios y universitarios.



La SUBE estudiantil otorga un subsidio del 100% del boleto, con un cupo de hasta 50 viajes mensuales de lunes a viernes, permitiendo que los jóvenes accedan a sus lugares de estudio sin costo durante el año académico.



Desde el municipio señalaron que el beneficio se reactivará automáticamente con el inicio del ciclo lectivo 2026, sin necesidad de realizar nuevos trámites por parte de los estudiantes ya registrados.