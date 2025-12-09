Apagón extremo en Ucrani por nuevos ataques rusos

Martes, 9 de diciembre de 2025



Los bombardeos dañaron infraestructura clave y provocan cortes de hasta 16 horas, afectando calefacción, agua y la vida urbana en pleno invierno.



Las principales ciudades de Ucrania atraviesan una de sus semanas más difíciles desde el inicio de la invasión, con apagones que se extienden hasta 16 horas diarias tras una nueva ola de ataques rusos contra instalaciones energéticas. La falta de electricidad golpea servicios esenciales y complica la vida cotidiana en pleno invierno.



En Leópolis, el sonido de los generadores se volvió parte del paisaje urbano. Comercios, edificios y viviendas dependen de equipos alternativos para sostener sus actividades mínimas ante la inestabilidad del sistema. Con temperaturas cercanas al punto de congelación, la calefacción y el acceso al agua se volvieron bienes inestables para miles de personas.



Los habitantes intentan adaptarse como pueden. Irina, empleada de una librería del centro, cuenta que trabajan con baterías portátiles que se descargan con rapidez, mientras los clientes recorren los pasillos iluminados con lámparas de mano. En los hogares, en cambio, la situación es más precaria: muchos usan leña o recursos improvisados para mantener algo de calor.



La red eléctrica opera al límite. Autoridades de Ukrenergo confirmaron que los daños acumulados tras sucesivos ataques masivos dejaron fuera de servicio líneas clave que conectan el este con los reactores del oeste, generando un déficit estimado de varios gigavatios. Los expertos advierten que, si la ofensiva continúa, los cortes podrían extenderse durante todo el invierno.



Pese al escenario adverso, las comunidades buscan sostener sus rutinas. Voluntarios en Leópolis organizan colectas para alimentar a soldados, trabajadores remotos reorganizan sus horarios según los cronogramas de apagones y las cuadrillas técnicas trabajan día y noche para recuperar capacidad. La resistencia cotidiana se volvió un rasgo indispensable para atravesar uno de los inviernos más complejos del país.



