Uruguay activa la importación de gas argentino y logra un recorte histórico de costos

Martes, 9 de diciembre de 2025

El acuerdo habilita el uso del gasoducto Cruz del Sur y permite generar energía un 50% más barata en Punta del Tigre.



Uruguay dio un paso clave en su estrategia energética al habilitar la importación de gas natural desde Argentina, un movimiento que permitirá reducir a la mitad el costo de generación en la central de Punta del Tigre. El gobierno de Yamandú Orsi celebró el acuerdo como un avance estratégico para abaratar la electricidad y acelerar la transición hacia una matriz más limpia.



El entendimiento fue confirmado por la presidenta de UTE, Andrea Cabrera, quien anunció la firma del contrato con Gasoducto Cruz del Sur, la empresa que opera la conexión de 400 kilómetros entre Buenos Aires y Montevideo. Gracias a este convenio, la central podrá sustituir parcialmente el gasoil, que hasta ahora era su principal insumo y cuyo costo por megavatio cuadruplicaba al del gas.



La ministra de Industria, Fernanda Cardona, destacó que el suministro otorga “certidumbres” al país y consolida un ahorro inmediato del 50% en la producción eléctrica. También adelantó que el gobierno trabaja en los detalles de abastecimiento con Argentina para asegurar estabilidad a largo plazo.