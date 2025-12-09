Un vehículo quedó atascado en un socavón en pleno barrio

Vecinos de las calles Serrano Soto y Marcelino Dávila denuncian que el hundimiento fue advertido hace días, pero no hubo respuestas de Aguas de Corrientes ni del Municipio. Recomiendan circular con extrema precaución.



Un importante socavón registrado este martes 8 en la ciudad de Esquina, Corrientes, generó preocupación entre los vecinos y automovilistas que transitan por la zona. El hundimiento del terreno en la intersección de las calles Serrano Soto y Marcelino Dávila provocó que un vehículo quedara atascado, lo que evidenció la magnitud del daño y encendió las alarmas por el riesgo vial.



Residentes del sector señalaron que desde hace varios días venían solicitando la intervención de Aguas de Corrientes y del Municipio, ante los primeros signos de deterioro en la calzada. Sin embargo, sostienen que hasta el momento no hubo avances concretos para solucionar el problema y que la situación terminó por agravarse.



Ante este escenario, las autoridades locales recomiendan transitar con extrema precaución por el área afectada hasta que se ejecuten los trabajos necesarios para restablecer la seguridad en el lugar. Mientras tanto, los vecinos esperan una pronta respuesta que permita evitar nuevos incidentes.