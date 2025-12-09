Estilista denunció violento asalto en situación poco clara

Según la víctima el delincuente perpetró el asalto, descalzo y tapándose la cara con una bufanda. Más allá de algunas contradicciones en sus relatos, la Policía logró recuperar el vehículo un par de horas más tarde en medio de un operativo cerrojo.

Un presunto violento asalto y la sustracción de dinero y un automóvil, movilizó en la mañana del domingo a varias jurisdicciones policiales del norte de la capital correntina. Un delincuente ingresó a una propiedad del barrio Laguna Soto, tomó por sorpresa al dueño de la casa, un conocido estilista, quien dijo que el ladrón llegó descalzo y con el rostro cubierto con una bufanda. Tras amenazarlo se llevó dinero en efectivo y su auto. El vehículo fue hallado una hora más tarde, abandonado y en una zona con cámaras, que están siendo peritadas para identificar al presunto bandido, aunque para la Policía la historia tiene varias incongruencias en el relato del peluquero.



Lucas Emanuel Ventos denunció inicialmente que se encontraba durmiendo cuando un sujeto con el rostro cubierto con una bufanda, lo sorprendió sobre su cama. Estaba descalzo y había ingresado por la puerta trasera de su casa, que dejó abierta "accidentalmente", le dijo a la Policía.



Su casa, ubicada en el barrio Laguna Soto, a la vera de la Ruta Provincial N°43, no tiene muchos vecinos a la vuelta, por lo que no hay mayores testimonios para los investigadores, más que la palabra de la propia víctima.



El problema es que durante el relato, Ventos cambió no solo la hora del robo, que luego a los medios dijo que fue cerca de las 7; sino también que sus perros habían ladrado y él se levantó para ver qué sucedía y allí se topó con un sujeto con el rostro cubierto y descalzo. En ese relato dijo que suele dejar la puerta abierta para que sus perros salgan al patio a hacer sus necesidades.



Lo que siguió después del robo es que varias dependencias policiales fueron puestas en alerta. El propio Ventos llamó a la Policía y alertó que su vehículo un Citröen C3 rojo había sido robado, junto con $500.000 en efectivo, un celular Xiaomi 13 pro de color negro, las llaves de su local comercial y un par de zapatillas, que se las llevó puestas el ladrón. Al parecer coincidieron en la talla.



