Allanamiento y detención a un hombre con pedido de captura

Martes, 9 de diciembre de 2025

Personal de la Unidad Especial Antiarrebato realizó operativos en el marco de una causa por robo calificado. Diez personas fueron demoradas y uno de los sospechosos quedó detenido por orden judicial.

En la mañana de este lunes 8, efectivos de la Unidad Especial Antiarrebato llevaron a cabo diligenciamientos de órdenes de allanamiento y secuestro en el barrio Lomas del Mirador, en el marco de una investigación por Robo Calificado iniciada en la comisaría 10ª de la Capital y supervisada por la UFIC en turno.



Durante los procedimientos, los uniformados demoraron a diez hombres, todos con antecedentes vinculados a delitos contra la propiedad. Entre ellos se encontraba Torres E. D., sobre quien pesaba un pedido activo de detención por una causa judicial en trámite ante la OFIJU Capital.



El individuo fue trasladado a la sede de la Unidad Especial Antiarrebato y quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras que el resto de los demorados fue identificado y quedó sujeto a las actuaciones de rigor.



Las autoridades señalaron que los operativos forman parte de las tareas investigativas destinadas a esclarecer el robo calificado que motivó la intervención judicial.