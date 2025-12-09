Los diputados electos jurarán hoy y eligen nueva autoridad

Los legisladores formalizarán su ingreso a la Cámara baja provincial y designarán a la mesa de conducción. Se perfila a un radical como candidato a presidir el cuerpo que renovará la mitad de su composición.

Diputados de la Provincia realizará esta mañana su sesión preparatoria en la cual se tomará juramento a los legisladores electos el pasado 31 de agosto. Se renueva la mitad de la Cámara baja que elegirán a las nuevas autoridades. Se perfila a un radical como candidato a presidir el cuerpo.



La sesión se llevará a cabo hoy, a las 10, en el recinto del Palacio Legislativo. Allí se dará la lectura de la Resolución de la Presidencia N°2293/25, del Acta 72/25 de la Junta Electoral Provincial que refiere a la proclamación de los diputados electos y del Acta 30/23 respecto del reemplazo de la diputada Silvia Galarza (PA), quien renunció a la Cámara para asumir en el Senado.



Luego se integrará la Comisión de Peticiones, Reglamento y Poderes y se considerará el despacho de comisión sobre la elección y la habilidad de los miembros electos; como así, de la diputada Lucía Elizabeth Pereyra (UCR), quien ingresará al cuerpo en reemplazo de Galarza.



Después, se tomará juramento a los 15 legisladores electos, y, al cierre de la sesión de la diputada Pereyra. En total, serán 16 los integrantes del cuerpo que ingresarán y/o renovarán mandato.



Formalizarán su incorporación por Vamos Corrientes el intendente saliente de Corrientes Eduardo Tassano (UCR), la ministra de Ciencia y Tecnología saliente Natalia Romero (PL), la diputada nacional saliente Sofía Brambilla (PRO), el secretario Coordinador del Gobierno del Municipio de Corrientes saliente, Hugo "Cuqui" Calvano (CC- ARI), y el jefe comunal saliente de Esquina, el peronista Hugo Benítez. Se sumará Pereyra quien integró la lista de Diputados en 2023. Además, renovarán mandato Mario Branz (PANU), Andrea Giotta (UCR), Edgar "Egui" Benítez (Unión Popular), y Albana Rotela (PP).



Por Limpiar Corrientes, jurarán la presidente del PJ local, Ana Almirón; el referente de SUTERH, Juan de la Cruz Ojeda (PJ), y María Sara Aparicio (Frente Renovador). Por Encuentro por Corrientes (ECO), el intendente saliente de Gobernador Virasoro, Emiliano Fernández, y la concejal saliente de Goya, Cecilia Gortari. Ingresará el dirigente liberal Ricardo "Caíto" Leconte, representante de La Libertad Avanza.



Con la nueva composición, se procederá a la elección de las autoridades del cuerpo. Se designarán presidente, vicepresidente primero y vicepresidente segundo. Se perfila el radical Eduardo Tassano como uno de los candidatos. En una entrevista con diario época se refirió a esta posibilidad.



De esta manera, habría un viraje de signo partidario en la Cámara que en los últimos años fue de conducción liberal, ya sea a través de Josefina Meabe (PL) o de su actual titular Pedro "Perucho" Cassani (ELI), quien mantiene un perfil de continuidad. Luego, de la decisión democrática de los integrantes del cuerpo, se tomará juramento a las autoridades para el próximo mandato.



La Cámara de Diputados cerró su período ordinario 2025 con un total de 17 sesiones desarrolladas. En total, entre ambas cámaras se sancionaron 34 nuevas leyes.