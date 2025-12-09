El Concejo formaliza su renovación y vota conducción

Martes, 9 de diciembre de 2025

La sesión preparatoria se realizará a las 18 en la Legislatura. El radical Marcos Amarilla se posiciona como candidato a presidir el cuerpo.



Los diez concejales electos el pasado 31 de agosto jurarán hoy y la nueva composición del Concejo Deliberante de Capital elegirá autoridades. El radical y actual presidente del cuerpo, Marcos Amarilla, se posiciona como candidato a renovar su mandato al frente del legislativo capitalino.



El Concejo Deliberante de Corrientes Capital realizará hoy su sesión preparatoria, a las 18, en el recinto de sesiones del Palacio Legislativo.



La convocatoria se realizó en el marco de la sesión especial que solicitó el cuerpo el pasado 1 de diciembre cuando se formalizó la habilitación de los ediles electos el 31 de agosto. El plenario se había realizado en la previa de la primera sesión Extraordinaria.



Hoy tomarán juramento a los concejales electos Ángel Kofman, Gabriel Romero, Matías Bocalón, Gisela Lezcano, Gustavo González, Camila Maidana Roa, Julio Ledesma y Emilio Lanari.



Además, renovaron mandato, Gabriela Gauna y Melisa Mecca. Luego, los ediles elegirán a su nueva conducción y todo indica que Amarilla renovará la presidencia.



"La impronta será la austeridad"



La intendente de Curuzú Cuatiá, Verónica Espíndola, anticipó que la impronta de su gestión "será la austeridad". Además, informó que comenzaron con un achique de la estructura municipal en lo que respecta a los cargos jerárquicos. No así, garantizó la planta de empleados municipales e indicó que el trabajador municipal es prioridad pese a una caída del 50% de la recaudación.



"Voy a tener cinco Secretaría: Producción, Comercio e Industria, de Finanzas, de Gobierno, de Desarrollo Humano y de Obras y Servicios Públicos", confirmó la Jefa comunal en declaraciones a Radio Dos, quien asumió el pasado sábado. La exsenadora provincial sucedió a José Irigoyen, quien finalizó su segundo mandato.



"Hay una expectativa permanente sobre la gestión, estamos con toda la energía para arrancar", expresó la Intendente. "Hay una situación que nos marca el ritmo, la economía y el día a día, pero tenemos objetivos muy claros para arrancar, como el mejoramiento y acompañamiento a los trabajadores municipales, con mejoras salariales, entre otras cosas", afirmó. Explicó que las áreas trabajarán de modo articulado.