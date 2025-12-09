Calles anegadas y tensión vecinal en Goya

Martes, 9 de diciembre de 2025

Un temporal de 100 mm cayó en pocas horas y generó inundaciones, mientras el Prodego activó bombas y drenajes para evitar daños mayores.





La ciudad de Goya enfrentó ayer una de las lluvias más intensas de la temporada, con un acumulado de 100 milímetros que desbordó transitoriamente su capacidad de drenaje. La mayor parte del agua cayó en apenas unos minutos, complicando la circulación y afectando a los barrios más vulnerables.



De acuerdo con el informe del Programa de Defensas de Goya (Prodego), los 80 milímetros concentrados en un lapso breve fueron el factor clave que produjo anegamientos inmediatos. Las zonas bajas fueron las primeras en registrar desbordes y dificultades para evacuar el agua.



Pese a la magnitud del temporal, el sistema de drenaje mostró una respuesta sostenida. Los excedentes pluviales se dirigieron hacia las estaciones de bombeo por gravedad, favorecidos por el bajo nivel del río Paraná, lo que permitió acelerar el escurrimiento inicial.



En paralelo, el municipio activó las bombas hidráulicas para reforzar la evacuación del agua acumulada. Estas maniobras se realizaron bajo protocolos de emergencia, priorizando los sectores donde el anegamiento alcanzó mayor altura.



El personal del Prodego mantuvo guardias operativas durante y después de la tormenta, realizando tareas de limpieza, asistencia a los vecinos y verificación del funcionamiento de los equipos. Las cuadrillas continúan monitoreando la situación para prevenir nuevos inconvenientes ante pronósticos inestables.