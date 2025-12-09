Araceli Aponte asumió la intendencia de El Sombrero

Martes, 9 de diciembre de 2025

Tal lo previsto el acto de asunción de autoridades en la Municipalidad de El Sombrero se concretó esta tarde.De esta manera Araceli Aponte se convierte en la primera intendente mujer en la historia de la localidad correntina.



“Hoy no solo estamos cumpliendo una formalidad, sino inaugurando un nuevo tiempo en la historia de El Sombrero. Por primera vez una mujer llega a la intendencia, pero no llego sola: llego con la fuerza de muchas mujeres que me acompañan”, destacó Aponte en su mensaje inicial.



Durante su discurso, la flamante jefa comunal señaló que “hay hechos que quedan marcados en el calendario y días que quedan marcados en la historia” y aseguró que la nueva gestión se propone “abrir un tiempo lleno de esperanza, de trabajo y de desafíos” para toda la comunidad.



Aponte agregó que “llego también con cada hombre; hoy llegamos todos”. En esa línea, remarcó: “Vine a hacer, a escuchar, a abrazar, a construir y a servir, con el corazón firme y dispuesta a trabajar. Me comprometo a estar presente y a asumir este rol con responsabilidad, a levantar lo que todavía falta. Gobernar es caminar junto al pueblo, es mirar a los ojos y dar respuestas”.



La intendente subrayó además el aporte femenino en la gestión pública: “Las mujeres tenemos una manera diferente de leer lo que sucede. Sabemos luchar. La fuerza del corazón es la que nos empuja a continuar y avanzar”.



La intendenta también expresó un profundo agradecimiento a su entorno más cercano. “A mi familia, a mis hijos que son mi razón para soñar con un futuro mejor; a mi mamá, mi fortaleza y amor incondicional; y a toda mi familia por el acompañamiento”, señaló.



Asimismo, dedicó unas palabras a su compañero de vida, Nestor "Pucho" Rojas quien asumió como concejal, “con quien comparto el compromiso de trabajar por este pueblo”. Recordó además a su padre: “Aunque no esté físicamente, me acompaña paso a paso”.



Aponte afirmó que “esto no es solo un acto político, es una promesa de no repetir los errores del pasado y de no conformarnos con menos de lo que nuestros hijos se merecen. Es el día de dejar de esperar y empezar a construir”, definió.