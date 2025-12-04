Buscaban celulares robados y hallaron vivero de marihuana

Jueves, 4 de diciembre de 2025

Efectivos de la Comisaría 16 e Infantería realizaron un allanamiento en un domicilio en el barrio Esperanza de la capital correntina por una investigación por robo de celulares.

La investigación por el robo de celulares en el barrio San Gerónimo, derivó en un allanamiento a una vivienda en el barrio Esperanza de la ciudad capital. En la vivienda hallaron una especie de vivero de plantas de marihuana, que totalizaron en 15 plantines de metro y medio de alto, cogollos de esta sustancia y un frasco lleno de bochitas listo para comercializar.



En el lugar, fue detenido un hombre.



Intervino personal de la Comisaría 16 e Infantería.

