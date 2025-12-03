Sismo magnitud 5 sacudió Mendoza al límite de San Juan

Miércoles, 3 de diciembre de 2025

Un temblor de 5 grados en la escala de Richter se registró en Mendoza, con epicentro a 10 km de profundidad cerca del límite con San Juan.

Un sismo de magnitud 5 en la escala de Richter sacudió anoche la provincia de Mendoza, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres). El movimiento se produjo a las 20:28 y fue percibido por vecinos de Gran Mendoza como intenso y prolongado.



El epicentro se localizó a 61 km al norte de la Ciudad de Mendoza, 95 km al sur de San Juan y 46 km al suroeste de Media Agua, con una profundidad de apenas 10 kilómetros, lo que intensificó la percepción del temblor en la superficie.



Autoridades locales y equipos de emergencia monitorean la situación y realizan inspecciones preventivas para descartar daños en infraestructura y garantizar la seguridad de la población. Hasta el momento no se reportaron incidentes graves ni víctimas.



Vecinos compartieron sus experiencias a través de redes sociales, describiendo el temblor como “largo” y “fuerte”, lo que generó preocupación y llevó a algunos a salir de sus hogares por precaución.



El Inpres recordó que Mendoza y San Juan se encuentran en zonas sísmicas activas, por lo que recomiendan mantener medidas preventivas y contar con un plan de emergencia ante futuros movimientos telúricos.