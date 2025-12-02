Vischi: "La relación con la Nación está en una nueva etapa"

Martes, 2 de diciembre de 2025



El senador nacional por Corrientes, Eduardo Vischi, habló este lunes en el marco de la visita del ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, y remarcó que a partir de ahora la relación entre la Provincia y el gobierno de Javier Milei.



"Creo que es una nueva etapa, es un buen inicio, es como que volvemos a empezar. Y necesariamente hay que lograr ese entendimiento y ese trabajo para poder, con el tiempo, volver a recuperar esa confianza en un trabajo que tiene que ser, como veníamos diciendo hace un tiempo, hay muchas cosas que queremos acompañar", dijo Vischi.



Además, remarcó: "Nosotros estamos para que le vaya bien a la Argentina, pero eso necesita un diálogo y un entendimiento. Este tiempo ha sido muy duro para las provincias y los municipios porque la recaudación ha bajado de forma sustancial. Tiene que ver con la recesión que hay en la Argentina. Hoy hay una buena posibilidad de ver que la inflación se haya visto reducida, pero eso no necesariamente hace que el país crezca. Evidentemente lo que nos falta es la etapa de crecimiento para que también los fondos vayan a las provincias".