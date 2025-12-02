Santilli alinea agenda con obras, fondos y definiciones

Martes, 2 de diciembre de 2025

El gobernador y el ministro del Interior repasaron pedidos por infraestructura, coparticipación y energía antes del debate del Presupuesto 2026.



El gobernador Gustavo Valdés mantuvo ayer una reunión estratégica con el ministro del Interior, Diego Santilli, quien arribó a la provincia en la previa del tratamiento del Presupuesto 2026. El encuentro, realizado en Casa de Gobierno, estuvo centrado en obras prioritarias y en la discusión sobre fondos nacionales.



Durante la conferencia conjunta, Santilli destacó que su visita responde al mandato presidencial de recorrer las provincias y escuchar sus demandas. Valoró los proyectos presentados por Valdés y afirmó que se trabajará en una agenda común para potenciar el desarrollo regional.



Valdés, por su parte, reiteró la necesidad de actualizar la coparticipación y reclamó que Nación salde deudas pendientes con Corrientes. También subrayó que la previsibilidad macroeconómica será clave para planificar inversiones y avanzar en infraestructura productiva.



Entre los temas centrales figuraron la construcción del segundo puente entre Chaco y Corrientes, la autovía de la Ruta Nacional 12 y la solicitud de tarifas energéticas diferenciadas para zonas de alto consumo estival. Santilli confirmó que estos puntos serán elevados a los equipos técnicos nacionales.



El gobernador remarcó además que la provincia apuesta a la exportación, la industrialización y la incorporación de tecnología como pilares de crecimiento. Ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de consensos fiscales para sostener la obra pública y mejorar la competitividad provincial.



