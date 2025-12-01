Rechazaron servicio militar femenino y nuevo impuesto sobre herencias

Lunes, 1 de diciembre de 2025

La población votó en contra de la obligatoriedad femenina en el ejército y de un gravamen sobre donaciones millonarias, manteniendo el status quo.



Los votantes de Suiza rechazaron de manera mayoritaria la propuesta que buscaba imponer el servicio militar obligatorio a las mujeres, manteniendo la actual obligatoriedad solo para los hombres. La iniciativa necesitaba mayoría de cantones y votantes para aprobarse, pero fue derrotada en más de la mitad de los estados.



En paralelo, los ciudadanos también rechazaron un impuesto sobre herencias superiores a 50 millones de francos suizos (62 millones de dólares), cuya recaudación habría sido destinada a combatir el cambio climático y financiar proyectos sostenibles.



El gobierno argumentó que el ejército y la defensa civil ya cuentan con suficiente personal y que obligar a las mujeres implicaría una carga adicional, dado que muchas ya asumen gran parte del trabajo no remunerado en el hogar y cuidado familiar.



Los opositores al impuesto consideraron que gravar grandes herencias podría incentivar la emigración de los más ricos, afectando la economía del país. La tasa propuesta habría alcanzado hasta el 50% para montos superiores a 50 millones de francos.



Suiza celebra referendos nacionales de manera periódica, permitiendo a los ciudadanos intervenir directamente en decisiones clave de política pública, reafirmando la tradición de democracia directa del país.