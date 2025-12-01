Alarma productiva por el cierre simultáneo de fábricas en el país

Lunes, 1 de diciembre de 2025

La caída del consumo y el aumento de importaciones provocaron cierres en tres provincias y profundizan la crisis industrial.



La industria argentina atraviesa una de sus semanas más difíciles: cinco empresas de distintos sectores cerraron sus plantas en Buenos Aires, La Rioja y San Luis, dejando más de 400 trabajadores sin empleo. La combinación de caída de demanda interna y aumento de importaciones se posiciona como el principal detonante de esta nueva ola de cierres.



Entre los casos más significativos aparece Whirlpool, que sorprendió al anunciar el cierre de su planta en Pilar, con la desvinculación de 220 empleados. La firma atribuyó la medida a la imposibilidad de competir ante el ingreso masivo de productos importados y la brusca desaceleración del consumo.



La fábrica de ollas Essen también aplicó un recorte profundo en su planta bonaerense, con 34 despidos vinculados a la baja de ventas. El panorama se agrava en La Rioja, donde las textiles Luxo y Vulcalar suspendieron actividades y dejaron sin trabajo a 120 trabajadores, afectando a uno de los sectores más relevantes de la provincia.



En San Luis, la autopartista Dana anunció el cierre definitivo de su planta en Naschel, lo que significó la pérdida de 50 puestos de trabajo directos y un impacto adicional en empleos indirectos vinculados a proveedores y servicios locales.



Ante el panorama, el titular de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, advirtió que la competitividad del sector se ve erosionada por una estructura impositiva elevada, costos laborales superiores y un flujo creciente de productos importados. Reclamó una transición que contemple las distorsiones actuales para evitar nuevos cierres y proteger el empleo industrial.