Chubut apuesta a Data Centers verdes para impulsar la IA

Lunes, 1 de diciembre de 2025

La provincia avanza en un plan para instalar Data Centers de Inteligencia Artificial (IA) alimentados con energías renovables y conectividad estratégica internacional.



Chubut dio el primer paso para consolidarse como un nuevo polo digital del país. Tras recibir un informe técnico de Ingenieros Argentinos Asociados, el gobierno provincial confirmó que iniciará los trabajos preliminares para instalar Data Centers de Inteligencia Artificial abastecidos íntegramente con energías renovables.



Los especialistas concluyeron que la combinación de recurso eólico, disponibilidad hídrica y creciente infraestructura solar coloca a la provincia en una posición diferencial para alojar centros de procesamiento de datos de última generación. El gobernador Nacho Torres respaldó el proyecto, destacando el impacto estratégico que tendría en la conectividad nacional.



El plan contempla la instalación de dos Data Centers gemelos TIER IV, la categoría más exigente en seguridad y continuidad operativa. Ambos operarían en paralelo y se integrarían a una red que incluye un nuevo tendido de fibra óptica y un cable subacuático entre Chubut y Las Toninas, fortaleciendo los enlaces con el Atlántico y, a través de Chile, con el Pacífico.



Según el informe, la geografía patagónica ofrece un beneficio clave para este tipo de infraestructura: el clima frío y los vientos constantes permiten reducir el consumo energético destinado al enfriamiento, uno de los mayores costos operativos en centros de datos dedicados a IA generativa.



La propuesta apunta también a un desarrollo de largo plazo. Se prevé la articulación con universidades, empresas tecnológicas y organismos provinciales para formar talento local y convertir a Chubut en un hub digital regional capaz de atraer inversiones, diversificar la matriz productiva y potenciar la innovación científica y tecnológica.