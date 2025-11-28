Milei cancela su viaje al sorteo Mundial por tensión con la AFA

Viernes, 28 de noviembre de 2025

El Presidente suspendió su presencia en Washington en medio del conflicto con la AFA y a días de definirse los grupos del Mundial 2026.

El presidente Javier Milei decidió dar marcha atrás con su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 2026 que se realizará el próximo 5 de diciembre en Washington. La decisión llega en un contexto marcado por una creciente tensión con la Asociación del Fútbol Argentino.



El anuncio fue confirmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales, donde informó que el mandatario optó por cancelar su participación en el evento mundialista. Allí la selección argentina conocerá el grupo que integrará en la fase inicial del torneo.



La ausencia del Presidente se interpreta como un gesto político en medio del conflicto abierto con el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. En las últimas semanas, Milei expuso públicamente su respaldo a Estudiantes de La Plata, institución enfrentada con el ente rector del fútbol argentino.



El cruce se profundizó tras las sanciones recientemente dictadas por el Tribunal de Disciplina de la AFA contra jugadores y dirigentes del club, incluida la suspensión de Juan Sebastián Verón. Aunque desde la Asociación aclararon que algunas penalidades podrían ser revisadas, la del presidente pincha quedaría firme.



Con este contexto, el viaje al sorteo en Estados Unidos quedó en suspenso y se transformó en una nueva señal política del Gobierno hacia la conducción del fútbol argentino. Mientras tanto, la expectativa mundial por conocer el destino de la selección continúa en aumento.



