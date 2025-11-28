La UE alerta sobre riesgos en el espacio aéreo venezolano

Viernes, 28 de noviembre de 2025

La Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea monitorea Venezuela tras restricciones de vuelos internacionales por posible escalada militar en la región.



La Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA) informó que sigue de cerca la situación en Venezuela y está lista para implementar medidas si la tensión se intensifica, poniendo en riesgo la seguridad de las operaciones aéreas. Janet Northcote, portavoz de la agencia con sede en Colonia, destacó que las decisiones se coordinarán con la Comisión Europea y los Estados miembros.



El Gobierno venezolano revocó recientemente las licencias de vuelo de Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol tras incumplir el plazo de 48 horas para retomar operaciones. La medida se produce luego de que EE.UU. recomendara extremar precauciones ante la situación “potencialmente peligrosa” en el país y el sur del Caribe.



Las aerolíneas españolas recibieron alertas de Enaire y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para no sobrevolar Venezuela hasta el 1 de diciembre. La suspensión se vincula al incremento de actividad militar, la presencia de sistemas antiaéreos a todas las altitudes y la falta de coordinación efectiva en la región.



Paralelamente, la Fuerza Aérea estadounidense realizó ejercicios con bombarderos B-52H en el Caribe como parte de la operación “Lanza del Sur”, diseñada para combatir el narcotráfico y aumentar la presión militar en la zona. Las ubicaciones exactas de las demostraciones no fueron reveladas.



La combinación de tensiones internas, restricciones aéreas y presencia militar extranjera convierte a Venezuela en un espacio de alto riesgo para vuelos comerciales, lo que mantiene en alerta a agencias internacionales y aerolíneas.